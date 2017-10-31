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- İYİ PARTİ HAKKINDA
- Okulda güvenlik var!..
- 1 Kasım’da Gerede açıklayacak
- Ev kullanılmaz hale geldi
- Bolu bütünşehir mi oluyor
- Zirai don uyarısı
- Köyden kaçış devam ediyor
- Vekilin tepkisi çok sert oldu
- Hoca değişti takım değişmedi
- Yoğun istek üzerine ikincisi başlıyor
- Oran İYİ partisini değerlendirdi
- Eratalar’dan Müzik Evine hibe desteği
- Kilitli parke çalışmaları sürüyor
- Benzine ve motorine yine zam
- Dilara Şentürk’ten anlamlı gösteri
İYİ PARTİ HAKKINDA
Hasan Dinç'in kaleminden...
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Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim