İzzet Baysal’da arı paniği

Bolu kent merkezinde bir ağaca oğul yapan arılar, itfaiye ekipleri tarafından arı kovanına konularak ağaçtan alındı. Titizlikle yürütülen çalışmayı vatandaşlar tedirgin gözlerle izledi.

Haber; Erdal TANRIVERDİ

İzzet Baysal Caddesinde bir çınar ağacının üzerinde binlerce arının oğul yaptığı ihbarı üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. Arıcılıkla uğraşan bir itfaiye eri giydiği arıcı kıyafeti ile oğul yapan arıları arı kovanının içerisinde topladı. Arıları kovana toplayan itfaiye eri Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada, "Kendi arılarım da var. Beş yıldan beri arıcılık yapmaktayım. Kızıloluk köyünde çok oğul koydum. Bu arılar da kovandan kaçarak buraya gelmiş. Şimdi kovan getirdim ve kovana arıları güzelce koyduk." diye konuştu.

Ceylan, kovana alınan arıları itfaiye müdürlüğü bahçesine koyacaklarını söyledi.