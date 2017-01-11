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Jansen Ne Zaman Dönüyor !

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Jansen Ne Zaman Dönüyor !
Boluspor'un yıldız oyuncusu Anco Jansen gerdi dönüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

 İlk yarıdaki Bandırmaspor maçında sakatlanan Anco'nun Manisaspor maçına yetişmesi beklenirken, bu maçta görev alamadığı taktirde ligin ikinci yarısının ikinci haftasında Sivas'a karşı forma giymesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl başarılı performansı ile dikkat çeken zaman zaman adı transfer listesinde olan Anco ilk devredeki Bandırmaspor maçında sakatlanmış devreyi kapatmıştı. Tedavisi sona eren Anco takımla birlikte Antalya Belek'te ki çalışmalara katılırken ikinci yarının ilk maçına yetiştirilmeye çalışıyor. Yeni transferlerle kadro derinliğinin yeniden sağlanması ile takım arkadaşları ile forma mücadelesinde yer alan Anco Manisaspor maçına yetişemezse Sivasspor maçına hazır olacağı öğrenildi.

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