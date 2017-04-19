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JOTUN SON DAKİKADA KAZANDI

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JOTUN SON DAKİKADA KAZANDI
Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12.Veteranlar Futbol Turnuvası A grubu maçlarında Jotun Hisarspor ile Bolu Beton karşı karşıya geldi.

Haber: Uğur BALABAN

Son dakikaları nefesleri kesen karşılaşmayı 1-0 geriden gelerek kazanan Jotun Hisarspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sene 12’incisi düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvası A grubunda dün oynanan 4 karşılaşma ile heyecan devam etti. Saat 19:00’da başlayan karşılaşmada Jotun Hisarspor ile Bolu Beton karşı karşıya geldi. İlk yarısı daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada devreyi Cemil Akay’ın ayağından bulduğu tek golle önde kapatan Bolu Beton oldu. İkinci yarıda iki takımda rakip kalede pozisyonlara girmesine rağmen gol bulmakta zor anlar yaşadı. Son dakikalarda ise iyiden iyiye rakip kaleyi abluka altına alan Jotun Hisarspor üç puan için saldırırken, Hayrettin Akçakavak’ın attığı güzel golle eşitliği sağladı. Bu golden yalnızca üç dakika sonra kullanılan serbest vuruşta kale önünde çok iyi yükselen Ümit Alagöz yaptığı kafa vuruşu ile takımına üç puanı getiren golü kaydetti ve Jotun Hisarspor sahadan 2-1 galip ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

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