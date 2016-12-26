Judocular Şehitleri unutmadı

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonun ortaklaşa düzenlediği İllerarası 15 Temmuz Şehitler Judo Turnuvasının seremonisi yapıldı. Turnuvada Bolulu sporcular da yer aldı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

10 ilden 526 judocunun katıldığı turnuvanın açılış seremonisinde renkli görüntüler vardı. Seremonide sonrasında şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Atatürk Spor Salonunda yapılan Judo Turnuvasına ilimizin yanı sıra , İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bolu, Bilecik, Kastamonu, Kütahya, Kırklareli ve Edirne’den 319 erkek, 199 kız olmak üzere toplam 516 judocu katıldı. Minik kız ve minik erkekler ile, yıldız erkek ve yıldız kızlarda turnuvaya katılan judocular 10 ayrı siklette mindere çıktılar. Vali Yardımcısı Şakir Özdikici, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz , Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon başkanı (SASKF) Yaşar Zımba, Judo İl Temsilcisi Bayram Akdemir judo seremonisinde yer aldılar ve başarılı sporculara madalyalarını takdim ettiler.