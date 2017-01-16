Kaçak avcılar yandı

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, usulsüz avlanmaya karşı mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Müdürlük ayrıyeten yaban hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için yemleme çalışması yapıyor.

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Kaçak avlanmalarla mücadele çalışması sürdüren Göynük Orman İşletme Müdürlüğü olumsuz hava koşullarının etkili olduğu şu günlerde yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla ormanlık alanlarda ki belli noktalara yem bırakma çalışmaları devam ediyor. Göynük Orman İşletme Müdürü Yakup Eraslan, ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını belirtti. Müdürü Yakup Eraslan açıklamasında, “ormanların içinde barındırdığı canlı ve cansız varlıklarla bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Doğada bulunan bütün canlılarbirbiri içerisinde bir dengededir. Bu nedenle koruma faaliyetlerinin sadece ağaçlara yönelik değil, içinde yaşayan her türlü canlıya yönelik olması gerekmektedir. Orman Muhafaza Memurları ile birlikte aktif koruma planı gerçekleştirilerek her gün 2 İşletme Şefliği gezilip, orman sahalarında biyolojik çeşitliliğin korunması yönünde, usulsüz avlanmaya karşı mücadele konusuna önem veriyoruz” dedi.

Yakup Eraslanayrıca, kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalma tehlikesine karşın Hacımahmut ve Ilıca Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki yaban hayatı koruma sahalarına ve diğer tespiti yapılan yerlere kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmalarına da hız verileceği belirtildi.