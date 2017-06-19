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Kaçak Daylan’ın borcu çıktı

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Kaçak Daylan’ın borcu çıktı
15 Temmuz darbe akşamı öncesi gözaltına alınacağı korkusuyla yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan eski Bolu Dağı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Daylan’ın SGK’ya borcu olduğu çıktı.

Haber: Erol Değirmenci

SGK, borcu tahsil edebilmek için gazetelere ilan verdi.

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan kaçak işadamı Adnan Daylan’ın 2011 yılından SGK’ya  25.488.11 TL borcu olduğu ortaya çıktı. Daylan’ın 2011 yılından borçlu olduğu ve 2016 yılında icra takibine başlandığı öğrenilirken, Kaçak Daylan’ın Bolu’da ve Türkiye genelinde bulunamaması nedeniyle yerel gazetelere resmi ilan verildi.

BİR AY SÜRE VERİLDİ

Yerel gazetelere verilen resmi ilanda, Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden yukarıda adı - soyadı ya da unvanı yazılı işverenlerin sigorta primi   - idari para cezası borçlarından dolayı teferruatının türü, ait olduğu yıl/ay, aslı ve gecikme zammı belirtilerek tanzim edilen ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanun’un 94. Maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması sebebiyle tebliğ edilmediğinden, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağını; bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur denildi.

 

DİKKAT ÇEKEN DERNEK

SGK tarafından yayınlanan ve 111 kişilik listede Adnan Daylan’ın yanı sıra Bolu Sanayi ve İşadamları Derneği de büyük dikkat çekti. Daylan’la ilişkisi olduğu iddia edilen derneğinde 25.488.11 TL borcu olduğu ortaya çıktı.

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