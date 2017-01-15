KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Bolu'da bir TIR içerisinde 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin TEM Otoyolu’nda TIR’a düzenledikleri operasyonda 80 bin lira değerinde 8 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, operasyonda gözaltına alınan sürücü M.M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.