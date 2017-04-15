Kader Oylaması

Nizamettin YILDIRIM / ÖNERİ

Referandum geldi çattı. Kimilerine göre beka sorunu, kimilerine göre yeni Türkiye’nin ayak sesleri.

Her durumda yapılan propagandalar toplumsal barış ve huzurumuzdan bir şeyler götürüyor.

Bunun en büyük sorumlusu da siyasilerdir.

Referandum sürecinde özellikle evet bloğundaki partilerin diğer gruba karşı, terör ve illegal yapılarla yan yanalar söylemi toplumsal ayrışmayı derinleştirmiştir. Agresif, saldırgan, dışlayıcı propagandalar belki az da olsa getirisi olabilir ancak, uzun vadede birlik ve beraberliğimize zarar verecektir. 16 Nisan akşamı yapılan bu kötü propagandadan dolayı belki de özür dilenecek.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi için her yol denendi. Avrupa ile bile polemiği girildi, seçmeni etkilemek için dış politika kullanıldı. İktidarın elinde bulundurduğu medya gücü orantısız bir şekilde kullanılıyor. Hayır kampanyası yürütenlere çeşitli zorluklar çıkarılıyor. Diğer yandan OHAL şartlarında referanduma gidilmesi başlı başına bir handikap iken, adil bir oylama olmayacağı halkın kafasında yer etmiştir.

Oyunun cinsi hayır ama evet oyları kazanacak diyenler çoğunlukta. Bu duruma nasıl gelindi? 14 yıllık AKP iktidarının halkın aklında kalanlardan biri bu olacak.

Bana göre yanlış bir yol izlendi. AKP saldırgan dışlayıcı ayrıştırıcı bir propaganda yerine, kucaklayıcı, hoşgörülü bir eylemle bu günkünden daha fazla ikna edici olurdu. Düşünün size terör örgütleriyle beraber oluyor iması yapılıyor ve sizden bundan vazgeçmeniz isteniyor. Bunun yerine bu anayasa değişikliğinin gerekçelerini açıklayarak değişme destek istenseydi, “hayırcı kardeşim, bu değişime senin tercihinin de ihtiyacı var, gelin bunu hep birlikte başaralım” gibi bir söylem daha etkili olmaz mıydı? Bütün bunların zamanı geçti artık.

Bana göre referandum sonucu sürpriz sonuçlara gebe. Anket şirketlerinin tahminleri yine çok sapmalı çıkacak. Çünkü halk üzerinde müthiş bir baskı hissediyor. Özellikle hayır oyu kullanacak olanlar düşüncesini açık etmek istemiyor. Bunu yaptığımız uygulamada da gördük. Yine dost toplantılarımızda bazı arkadaşlarımızın ürkek ve çekingen tavırlarına şahit oluyoruz. Özellikle iktidarla veya iktidarın etkin olduğu kurumlarla işi olanlar kesinlikle bu tür tartışmaya bile girmek istemiyorlar. Böyle bir ortamda yapılan anketlerde bu kesimden cevap alınamadığı için sonuçlar evet yönünde daha fazla çıkacaktır. Sandıkta ise tamamen tersi bir durumla karşılaşabiliriz.

Şurası da var ki, bizim milletimiz mazlumdan yanadır, bu gün hayır bloğu mağdur durumdadır. Çeşitli engellemeler, devlet imkânlarının tek yönlü kullanılması, medya gücünü karşı tarafı ezmek için kullanıyor imajı gibi durumlar vatandaşın mağdur edildiğini düşündürüyor. Bu düşünce sadece kararsızlarda değil kararını veren seçmende bile şüphe uyandırıyor.

Referandum süreci boyunca propaganda amacıyla yapılan çalışmaların etkisi geçtiğimiz yıllarda ölçtüğümüz orana göre % 5 civarında idi. Bir başka deyişle çok etkili bir çalışma yapmış olsan ancak %5 inin kararını etkileyebilirsin. O da hata yapmadığın, iyi bir propaganda yaptığın zaman. Bu bakımdan devasa bütçelerle yapılan propagandalarda bütçe eşittir sonuç gibi bir düşünce yanlıştır.

Şunun şurasında çok kısa bir süre kaldı.

Sonuçlar ne olursa olsun memleketin milletin hayrına olsun.