Kadınlar örgütün içerisinde üst düzey yönetici olamaz

Bolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yurseven tarafından hazırlanan Fetullah Gülen yapılanması konusunda hazırladığı iddianamede çok çarpıcı bir detay gözlerden kaçmadı.

ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

Yapılanma içerisinde Abilik dokunulmaz olarak gösterilirken, kadınların ise üst düzey yönetici olamadıkları tespit edildi.Subay ve Astsubaylar için hazırlanan iddianamede FETÖ yapılanmasına geniş yer verildi. Örgütün yapısı ve işleyişi konusunda şu detaylara yer verildi. İşte o çarpıcı detaylar;

Örgütün Yapısı ve İşleyişi

Örgütün sorumlu yöneticisi imamdır. İmamın din bilgisine sahip olması aranmaz Hiyerarşi içerisinde yer alan örgütün, yöneticisi ve raporları toplayan emirleri veren kişidir. Kâinat imamı, kıta imamı, ülke imamı, bölge imamı, şehir imamı, semt ve mahalle imamı, kurum imamı gibi birçok değişik pozisyonu vardır.

Bir hücre evi ya da en küçük örgüt biriminin sorumlusu erkekler için "abi", kadınlar için "abla"dır. Abilik, örgütte hocalık makamıdır. Hiyerarşiye göre üst tabaka belirler. Üyeler abiye itaat etmek mecburiyetindedir. Abinin görevine üst yapı son verir. Lider ve abilerin alttakiler tarafından seçimi söz konusu olamaz ve onaylamalarına da gerek yoktur. Abilik dokunulmazdır. Buna karşın kadınlar örgütün içerisinde hiç bir zaman üst düzey yönetici olamazlar.

Örgüte üyelik için kesin bir ölçüt yoktur. Toplumun her inanç kesiminden örgütün üyeleri vardır. Müslüman dindar insanların yanı sıra, örgüt işine gelen kullanılması mümkün herkesi bünyesine katmaktadır. Alevi kökenli, ateist gibi yapıya uzak gibi duran gruplardan, Yahudi, Hıristiyan dinine inananlardan da örgüt içerisinde yer alanlar bulunmaktadır. Bir başka ifade ile örgüte üyelik için dindar olmak veya inançlı olmak şartı aranmadığı gibi Müslüman olmak da gerekli değildir. Eğer kişi himmetini veriyorsa işlediği suçun veya günahın bir önemi yoktur. Meşru olmayan yollardan elde edilen kazançtan örgüte istenen pay verilmişse işlenen günahın, suçun üzeri örgüt tarafından organize olarak örtülmektedir.

ÖRGÜT LİDERİ EMİRLERİ GİZLİ VERİR

Fetullahçı Terör Örgütü, sis bulutu arkasında gizlidir. Bütün örgüt yöneticileri ve üyeleri, her konuda mütemadiyen tedbir uygular. Örgütün üye sayısı, amacı, ekonomik kaynakları milletten ve devletten gizlidir. Örgütün bütün işlemleri gizli yürütülür. Örgüt lideri, genel olarak emirlerini gizli verir. Örgütün nihai maksadı gizlidir. Örgüt üyeleri, istihbarat ve kişilerin mahrem bilgilerin toplamayı severler. Bu teşkilat gizli yaşamak her zaman korkmak, doğruyu söylememek, gerçeği inkar etmek üzerine kumludur. Örgüt, çok iyi reklam yapıcıdır. İstediği kişilerin reklamını yapıp imajını düzelterek bu kişiler üzerinden kendisine nema sağlamaktadır. Buna örgüt terminolojisinde "parlatma” denmektedir. Örgütün gizlenerek bilinmezliğe bürünmesinin bir sebebi de ilgi çekmektir. Şüpheli Fetullah Gülen, soruşturma ve takibata uğramamak ve zarar görmemek için; yalan söylemeyi, inandığı ve olduğundan farklı görünmeyi, yaptığı bir işi başkasına yüklemeyi, dini emir ve yasaklarla kendini bağlı saymamayı, hukuku dolanmayı, ahlakî kural kabul etmemeyi, örgüt üyelerine benimseterek adına tedbir (takiyye) demiştir.

ÖRGÜT KİMİN KİMLE EVLENECEĞİNE KARAR VERİR

Örgüt, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdiği personelin aile yaşamlarına dahi müdahale ederek şahısların kiminle evleneceğine karar verebilmektedir. Örgüt mensuplarının, abi veya ablanın önereceği ya da onayladığı kişiler arasından evlilik yapması gerekmektedir. Özellikle erkeklerin örgüt mensubu olmayan kızlarla evlilik yapması engellenmiştir. Gerektiğinde, örgüt mensubu şahsın evleneceği kişiyle ilgili olarak, görev yaptığı ya da ikamet ettiği yerden sorumlu örgüt mensupları aracılığıyla araştırmalar yapılarak olur alınmaktadır.

Örgüt, kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen bir örgüt abisine bağlı hücreler şeklinde yapılanmıştır. Hiç bir hücre diğer bir hücreden haberdar değildir. Bu örgütlenme modelinin geliştirilmesinin sebebi, bir hücre açığa çıksa bile diğer hücrelerin faaliyetine devam ederek deşifre olmamalarını temin etmektir. Örgüt içinde katı bir askeri disiplin hâkimdir. Örgütün ve bizzat şüpheli Fetullah Gülen'in en çok önemsediği ve değer verdiği birim özel hizmet birimleridir. Örgütün bir nevi omurgasını oluşturan ve günümüz itibarı ile elde ettiği konumu kazandıran birimdir. Bu birim en geniş şekilde "yargı, emniyet, mülkiye, Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) , MİT ve Milli Eğitim" imamlarından oluşmaktadır. Örgüt, zamanla yeterli çoğunluğa ulaştığı için mülkiye ve milli eğitimi özel hizmet biriminden çıkarmıştır.

SİLAH EĞİTİMİ

Silâh kullanma eğitiminden geçirilen, silâh ve zor kullanma yetkisine haiz ve silâha sahip örgüt mensubu personel, sahip olduğu silâh ve zor kullanma yetkilerini örgüt'deki hiyerarşik üstünden gelen emir doğrultusunda seferber etmeye hazır olacak şekilde, bir ideolojik eğitimden geçirilmektedir. Bu durumu şüpheli Fetullah Gülen, "hizmet insanı" başlığı altında "Örgüte bağlı kişinin azimli, kararlı ve hizmete karşı itaatkâr her şeyin sorumluluğunu alması gereken, darbe yediğinde azmi bozulmayan, yüksek rütbelere geldiğinde kendi rütbesi değil de hizmetin rütbesini ön planda tutan, hizmet içerisinde yapacağı görevlerin zor olabileceğine inanan ve bütün varlığını, canını, sevdiklerini hizmet için feda etmeye hazır olması" şeklinde açıklamaktadır.

ÇOCUKLAR ÖRGÜTE ALINIYOR

Örgüt, 1971 yılından itibaren soruşturmalara konu olmuştur. Örgüt lideri Gülen, değişik defalar kısa süreli olmak üzere tutuklanmıştır. Ancak davaların üstünkörü yürütülmesinden dolayı ciddi neticeler alınamamıştır. Öte yandan örgüt de yürütülen soruşturmaları akamete uğratmak amacıyla yoğun gayret sarf etmiştir. Bu bağlamda, emniyet ve yargı mensupları haksız baskılara maruz kalmışlardır. İletişimleri illegal bir biçimde kayda alınmıştır.

Bir terör örgütün varlığının kabul edilebilmesi için, örgütlü bağlılık, üyeler arasında görev bölüşümü, kod isimleri, bir hiyerarşi ve bu örgütün ideolojisini savunan insanların olması gerekir, örgüt'ün bir ideolojisi ve bu ideolojiye uygun insanların yetiştirildiği eğitim materyalleri bulunmaktadır. Örgüt mensuplarının hücresel bir şekilde birbirleriyle bağlantıları, kendi aralarında bir rapor, talimat alışverişi bulunmaktadır. Alttan yukarıya doğru rapor, yukarıdan aşağıya doğru talimat verilmekte, örgüt mensuplarının, kendilerine yeni örgüt mensupları kazanma faaliyetleri bulunmakta, yeni çocuk ve gençler örgüte alınmakta, eğitilip, yetiştirilerek bu örgütün kadrolarına ilave edilmektedir. Örgütün eğitim malzemeleri, kitabı, bildirisi, ideolojisini anlatan belgeler, evraklar, dokümanları bulunmaktadır, örgüt'de diğer terör örgütleri gibi bir inanca dayanmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü, üyelerinin uğrunda zorluklarına katlanabildiği, fedakarlıkta bulunduğu, amacına yönelik bir şeyler yapabildiği, bir inanç, bir ideoloji sistemidir.