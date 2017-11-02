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Kafeler didik didik arandı

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Kafeler didik didik arandı
Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özellikle üniversiteli gençleri kötü alışkanlıklardan korumak adına uygulama gerçekleştirdi.

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Haber: Erol Değirmenci

Artan uyuşturucu kullanımı ve kötü alışkanlıkların önüne geçmek için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü il çapında ‘Eğitim Emniyet Uygulaması’ gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan uygulamaya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler katıldı.

Yapılan uygulamada üniversite ve okullara yakın kafeler ve parklar kontrol edildi. Ekipler özellikle kafelere yapılan aramalarda mekanların mutfak, kütüphane, tuvalet gibi bütün kısımlarını didik didik ederek arama gerçekleştirdi. Kafelerde ve parklarda oturan vatandaşların kimlikleri alınarak genel bilgi taramaları (GBT) gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 20’yi aşkın kafe ve park aranırken, 50’den fazla vatandaşın GBT’si yapıldı.

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