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Kale Ona Mı Emanet?

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Kale Ona Mı Emanet?
Boluspor da Melih'inde takımdan ayrılmasıyla kaleci sorunu transferin birinci sırasına yerleşti.

Haber: Gökhan AKSOY

Gelecek sezon Soner Şahin'i kadroda düşünmeyen ve Melih ile anlaşamayan Boluspor, kaleci transferinde gaza bastı. Hedef deki isim geçtiğimiz sezon Süperligin fazla forma şansı bulamayan kalecilerinden olan Kaya Tarakçı. Geçtiğimiz sezon kalede bir türlü dikiş tutturamayan Boluspor, bu sezon işi sıkı tutuyor. Kaleci transferinde bir çok gündeme gelmesine rağmen kırmızı beyazlı takımın ilk hedefi Kaya Tarakçı. Bu transferi tamamlamak isteyen yönetim TFF 1.Ligde birçok talibi olan Kaya Tarakçı transferinde sakin davranıyor.

Kaya Tarakçı kimdir?

Kaya Tarakçı profesyonel futbol hayatına 1998 yılında Gaskispor'da başladı, Gaskisporda sadece bir ay kaldıktan sonra Gaziantepspor'a transfer oldu, 1999-2002 senesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da ter döken Kaya Tarakçı 2002 yılında tekrar Gaziantepspor'a transfer olmuş aynı sezonda Türkiye U-21 Milli Futbol Takımı'nda yer almıştır. 2006 yılının Ağustos ayında Kocaelispor'a transfer olmuştur. Buradan devre arasında ayrılan tecrübeli kaleci Kayseri Erciyesspor'la anlaşmış, başarılı bir sezon geçirdikten sonra sırayla Adana Demirspor, Mersin İdman Yurdu,Kartalspor'un ardından Torku Konyaspor'a şimdiki adı ile Atiker Konyaspor'a transfer olmuştur. Kartalspor'da geçirdiği ilk sezon tecrübeli kalecinin kariyerindeki en parlak sezonudur. Geçtiğimiz sezon pek forma şansı bulamayan tecrübeli file bekçisi Atiker Konyaspor ile sadece 10 maça çıkabildi.

 

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