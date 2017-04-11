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Kalenin "Ağa'sı " konuştu

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Kalenin "Ağa'sı " konuştu
Boluspor’da Soner Şahin’in ve Erdi’nin kadro dışı kalmasından sonra kaleyi devralan Melih Ağa Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber: Uğur BALABAN

Kale’nin yeni sahibi Melih Ağa; ‘’Zor bir görev benim için. Maç eksiğimi doldurmaya çalışıyorum.Bana verilen şansı değerlendirmeye çalışıyorum. Bunun için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Maçta da iyi oynadığımı düşünüyorum. Çok fazla gol pozisyonu olmadı ama öndeki savunmalarla gayret aram iyiydi. Mutluyuz 1 haftadır bu maça hazırlandık. Tabii son dakikada gelen golde bu mutluluğun daha çok artmasına sebep oldu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz onların haklarını ödeyemeyiz. Gerçekten bizi çok büyük itici güç oldular 90 dakika boyunca. İnşallah bu serimiz devam eder.’’dedi.

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