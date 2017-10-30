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Kamyonet yan yattı

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Kamyonet yan yattı
Bolu’da yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir kamyonet kontrolden çıkarak takla attı.

İlimizde yağmur yağışlarının artmasıyla beraber kazalarda gelmeye başladı. Son olarak Kürkçüler Toki yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eczanelere ilaç götüren 54 BJ 684 plakalı kamyonet, toki yolu üzerine geldiği sırada yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı.  Kamyonetin yan yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kamyonetin yola yan yatması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Polis ekiplerinin gerekli incelemelerinin ardından kamyonet vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılmasıyla beraber trafik tekrar normale döndün. 

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