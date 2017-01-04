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Kar daha şiddetli geri geliyor

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Kar daha şiddetli geri geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Bolu’da yarından itibareb kar yağışı geri dönüyor.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu duyurdu. Buna göre, Bolu için kritik gün Perşembe. Perşembe günü başlayacak olan kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek. 2017 yılının ilk kar yağışı ile sıcaklıklar da sert bir şekilde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna Bolu’daki hava sıcaklıkları şu şekilde belirtildi;

Çarşamba en yüksek sıcaklık -1 en düşük -9 derece

Perşembe en yüksek sıcaklık 3 en düşük -5 derece

Cuma en yüksek sıcaklık 4 en düşük 1 derece

Cumartesi en yüksek sıcaklık -4 en düşük -5 derece

Pazar en yüksek sıcaklık -6 en düşük -8 derece

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