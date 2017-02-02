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Kara Boğa Bentley’den ilk açıklama

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Kara Boğa Bentley’den ilk açıklama
Boluspor’un son transferi 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Bentley, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı beyazlı oyuncu, ilk açıklamasını Boluspor resmi sitesine yaptı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bentley; “Onlara söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Sezon sonunda da hedeflerimize ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.

Bentley sözlerine şöyle devam etti: “Takıma katıldığım için çok memnunum. Hedeflerim, Boluspor'un hedefleri gibi Süper Lig'e çıkıp orada oynamak. Bu hedef beni çok heyecanlandırıyor. Herkes elimden geleni yapacağıma inanabilir. Elimden gelenin en iyisini yaparak takıma katkı vereceğim. Umarım sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Taraftarların ve takımın benden bir performans beklediğini biliyorum. Onlara söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Sezon sonunda da hedeflerimize ulaşacağız.”

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