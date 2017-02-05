KARACASU PROJESİ PAYLAŞILDI

Bolu Belediyesi’nin Karacasu için planladığı projenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı: “Bolu turizm, spor ve sağlık şehri olacak. Örneğin Karacasu'yu “Karlovy Vary” (Dünyanın en ünlü kaplıca kentlerinden biri) olarak planladık.” açıklamasından sonra kamuoyunun merak ettiği projenin detayları gün yüzünü çıkmaya başladı.

Bolu Belediyesi’nin video paylaşım sitesi youtube üzerinden paylaştığı videoda Karacasu Beldesi için gerçekleştirilmesi planlanan projenin detayları verildi. Projede kaplıca oteller başta olmak üzere alışveriş merkezleri, eğlence alanları, spor tesislerinin yanı sıra taşıt yolu düzenlemesi de dikkat çekiyor. Ayrıca projede modern mimarinin incelikleri öne çıkan diğer bir detay.

Projelerde yatırımcılara çok büyük iş düştüğünü belirten Yılmaz: “Şu an hem turizm, hem spor, hem de sağlık alanında yatırım yapacaklar için alt yapı olarak hazırız. Bu yatırımlar için şehrimizdeki yatırımcıları davet ediyoruz.” dedi. (BMA)