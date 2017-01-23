KARACASU’NUN ÖNCELİĞİ DOĞALGAZ

​Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, 2017 yılında Karacasu’da birçok büyük projenin hayata geçeceğini ancak en önem verdiği konunun doğalgaz olduğunu belirterek, 2017 yılında Karacasu’nun doğalgaz konusunda büyük aşama kaydedeceğini söyledi.

Karacasu’ya doğalgazın getirilmesi için yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler veren Başkan Beydili, “Doğalgaz ile ilgili 2016 yılında yoğun bir çalışma yaptık. Dörtdivan Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu ve Yeniçağa Belediye Başkanımız Recayi Çağlar ile birlikte Ankara’ya gittik. Ankara’da Genel Müdürlükle görüştük, Dörtdivan ve Yeniçağa Belediye Başkanlarımızın da gönlünü alarak doğalgaz konusunda ilk sırayı almıştık. 2016 yılında doğalgaz çalışmalarımız başlayacak ve bu çalışmalar 2017 yılında hızlanacaktı. Nitekim 15 Temmuz bizi tüm Türkiye’de olduğu gibi oldukça yıprattı. Etkilendik ama hamdolsun bunun üstesinden de gelindi. Halkımız ile bu şekilde birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe bizleri hiçbir güç yıldıramaz. Bunu bütün Dünya bir kez daha görmüş oldu. İster istemez ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte belediyelerimizin çalışmaları noktasında bizleri etkiledi.

2016’da hayata geçirmeye çalışmıştık ancak, doğalgaz çalışmalarımız 2017’de gündeme alındı, komisyonda bütçeye konuldu. İnşallah onaylandığında 2017 yılında doğalgaz ile ilgili büyük adımlar atıldığını halkımız görecektir. Oteller, hastaneler ve resmi kurumların yanı sıra halkımız için doğalgaz olmazsa olmaz. Bu yüzden bu sene benim önceliğim doğalgaz” ifadelerine yer verdi.

“DERELERLE İLGİLİ PROBLEM KALMAYACAK”

Şuan gündemde olan diğer çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Beydili, “Diğer taraftan dereler ile ilgili bir takım sorunlarımız var. Derelerimiz de dizayn çalışmaları olacak. Derelerimiz ile ilgili problemlerimizi Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz ile paylaştık ve proje aşamasına kadar konuyu ilerlettik. İnşallah derelerle ilgili bir problemimiz de kalmayacak” diye konuştu.

“KAR EKİPLERİ 24 SAAT HAZIR”

Sert geçen kış sebebiyle hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için gerekeni yaptıklarını belirten Başkan Beydili, “Kar mücadelesi konusunda da ekiplerimiz 24 saat hazır. Talimatı verdim ve saat kaç olursa olsun kar yağdığında ekiplerimiz hemen harekete geçerek hiçbir yolun kapanmasına fırsat vermiyor ve hiçbir vatandaşın da mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizzat işimin başındayım ve işimi takip ediyorum” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN SÜREKLİ DİYALOG HALİNDE

2017 yılında Karacasu’yu dev projelerin beklediğini ve bu projeleri zamanı geldikçe basınla paylaşacağını belirten Başkan Beydili, “ Diğer taraftan yaz hazırlıklarımız var. Karacasu ile ilgili büyük projelerimiz var. Ak Parti İl Başkanımız Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz ve Milletvekillerimiz ile sürekli diyalog halindeyiz. Şuan yapmayı düşündüğümüz projelerin %10’u bile hayata geçecek olsa Karacasu’nun çehresi oldukça değişir ve değişecekte” diye konuştu. BMA