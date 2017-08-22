Kararı Genel Merkez verecek

Ak Parti Bolu merkez ve ilçelerindeki başkanlık yarışı hız kazanmaya başladı. Mudurnu ilçesinden 9 ve Mengen ilçesinden ise 8 aday adayının isimleri açıklandı.

Haber: Kasım ŞAHİN

Ak Parti Bolu Merkez ve ilçe kongrelerine az bir zaman kala Mudurnu ve Mengen ilçelerinde temayül yoklamaları yapıldı. Mudurnu’dan 9 ve Mengen ilçesinden 8 başkan aday adayının isimleri Ak Parti Genel Merkezine gönderildi. Genel Merkezin değerlendirmesi sonrası aday sayısı bire düşürülecek ve ilçe başkanı belirlenecek. Mengen ve Mudurnu Ak Parti ilçe başkanları aday adaylarının isim listesi şu şekilde;

Mudurnu; 1-Sezai Gündoğdu, 2- Metin Soygür, 3- Rıdvan Sevinç, 4- Mehmet Taşpınar, 5- Hüseyin Yağın, 6- Seçkin Beyhan, 7- Muzaffer Bilici, 8- Mehmet Beyhan, 9- Murat Yavuz

Mengen; 1- Muhammed Sargın 2- Şenkan Aykan 3- FİKRET yALÇIN 4- Mustafa Dikmen 5- Sadi Seyhan 6- Oktay Cantürk 7- Aslan Yılmaz 8-Tugay Kabasakaloğlu