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KARATE ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

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KARATE ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası 19-21 Ocak 2017 ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakaları 22 Ocak 2017 tarihlerinde Bolu'da Karaçayır Spor Salon'unda yapılacak. Şampiyonaya 1200 sporcu katılacak.

Haber:Gökhan Aksoy

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası 19-21 Ocak 2017 ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakaları 22 Ocak 2017 tarihlerinde Bolu'da Karaçayır Spor Salon'unda düzenlenecek. Bolu İdareci, hakem, antrenör ve sporcularla beraber 1200 kişinin katılacağı böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.  Konuyla ilgili olarak Bolu Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Böyle büyük bir şampiyona öncesi yardımlarını esirgemeyen Bolu Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz'a teşekkür ediyor, tüm Boluluları şampiyona müsabakalarına davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.      

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