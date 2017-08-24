Karayolları 1 gün gecikti

Bolu’da önemli geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu Abant Kavşağı – Kaynaşlı yolu İstanbul istikametindeki çalışma nedeni ile yol 1 gün gecikmeli açılacak.

Özel Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Ülkemiz ve ilimizin önemli geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu İstanbul istikameti Abant Kavşağı Kaynaşlı arası 24 Temmuz tarihinde yapılacak çalışmalar nedeni ile kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmanın tam 1 ay süreceği belirtilirken, yolun 24 Ağustos tarihinde açılması bekleniyordu.

Sürücülere açılması ile beraber derin bir nefes aldıracak yolun açılma tarihi bir gün gecikti. Edinilen bilgiye göre son düzenlemelerin tamamlanması için 1 gün daha çalışacak olan Karayolları Genel Müdürlüğü yolu kapalı tutacak. Yolun açılma tarihi ise 25 Ağustos saat 09.00 olarak öğrenildi.

VATANDAŞI BEZDİRDİ

Yolun kapalı olması vatandaşlara 1 aylık çile olarak yansıdı. Bir aylık sürede birçok kez Bolu Dağı’nda ulaşımın aksaması, araç yoğunluğu ve gerçekleşen kazalar vatandaşı bezdirdi. Defalarca yetkililere isyan eden sürücüler yolun erken bitmesini isteyerek isyan etti. Geçtiğimiz gün yolun son kez kapalı olması beklenirken, Bolu Dağı’nda durum yine farksızdı. Trafiğin yoğun olması ve araçların dur kalk şeklinde ilerlemek sürücülere zor anlar yaşattı.

VALİ UYARMIŞTI

Bolu Valisi Aydın Baruş ise Karayolları Genel Müdürlüğü’nü konu hakkında 3’üncü İl Koordinasyon Toplantısı’nda uyarmıştı. Bolu İl Özel İdaresi’nde gerçekleşen toplantıda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yapacağı projelerden bahsetti. Daha sonra konuşan Vali Aydın Baruş, Karayolları 4’üncü Bölge Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Orhan Yılmaz’ı uyararak yolun erken bitmesini istediğini ve bu istikamette yaşanacak tüm can ve mal kayıplarından kendilerinin sorumlu olduğunu söylemişti.