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Kardiyolojinin yenilenen yüzü

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Kardiyolojinin yenilenen yüzü
Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü yenilenen kadrosu ve güler yüzlü personeli ile Bolu halkı için en iyi hizmeti vermeye devam ediyor.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Hedeflerinin özellikle Bolu ve çevre illerde ikamet eden hastaların başka illere ve başka hastanelere gitme ihtiyacı duymayacakları, her anlamda  tam teşekküllü hizmet vermek olduğunu dile getiren yetkililer, bu yönde yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Kardiyoloji Bölümünün sunduğu hizmetleri; “Transtorasik ekokardiyografi, Transözefajiyel ekokardiyografi, Eforlu elektrokardiyografi, Miyokardperfüzyon sintigrafisi (nükleer tıp), Stres ekokardiyografi, Ambulator tansiyon holter, Ambulatuar ritim holter, Koroner anjiyografi, Kalp damarında telle basınç ölçme ( FFR), Periferik anjiyografi, Periferik arterlere (bacak ve kol damarlarına)stent, Karotis anjiyografi, Koroner arterlere balon- stent işlemleri, Karotis artere stent (şah damarına stent), Renal artere (böbrek damarına) stent, Periferik arterlere (bacak ve kol admarlarına)stent, Aort damarına stent (EVAR), Perkütan aort kapak replasmanı (kasıktan kapak değiştirme), Kasıktan kalp deliği (ASD) kapatma, Kalıcı kalp pili takılması, Intrakardiyakdefibrillatör (ICD)(şoklama) cihazı takılması, Kalp yetmezliği için biventriküler kalp pili (CRT) takılması” olarak sıraladılar.

Hastalarının sağlık sektöründe hastanelerine olan güveninin bilincinde olduklarını vurgulayan Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmenin gayreti içerisinde olduklarını belirttiler.  ​

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