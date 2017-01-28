Karla beraber zincirleme kaza

Sabah saatlerinde Bolu-Mudurnu yolu üzerinde yoğun kar ve yolun bozuk olması yüzünden zincirleme kaza yaşandı. Kazaya 2 minibüs 1 tır karışırken, araçlarda maddi hasar ortaya çıktı.

Haber: Erol Değirmenci

Etkili olan kar yağışı Bolu Mudurnu yolunda trafiği olumsuz etkilerken sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Sabah saatlerinde de Mudurnu istikametinde Tepe karakolu rampası mevkiinde meydana gelene kazada 1 tır ve 2 minibüs birbirine girdi.

Kazada ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.