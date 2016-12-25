Karlı dağları gezdiler

Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği 2016 yılının son yürüyüşünü 30 doğa ve yürüyüş severle Aladağlar'daki Yukarı Soku Yaylası Şifalısu mevkiine düzenledi.

Yürüyüş sorumlusu Muzaffer Yıldırım nezaretinde 1380 rakımlı Karacaağaç Yaylası yakınlarından eksi bir derecede karlı zeminde saat 10.00'da başlayan yürüyüşün ilk bölümü kısa dinlenme molalarıyla 6 kilometre mesafede 1657 rakımdaki Şifalısu'da saat 13.00'da verilen yemek molasına kadar sürdü. Yürüyüş kah daha önce kol lideri Muzaffer Yıldırım'ın parkur belirleme çalışması için aracıyla açmış olduğu araç izlerinden kah 30 cm. yaklaşan karlı yolda sürdürüldü. -1 derecede başlayan yürüyüş güneşli bir havada saat 14.40'de 1424 rakımlı Aşağı Soku Yaylası'nda sonuçlandı. Yürüyüş sırasında zorlanan trekkingciler ara sıra türküler söyledi. Toplamda 5 saat süren 11kilometrelik yürüyüş sonunda spor dolu ve keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan doğaseverler bir dahaki yürüyüş için program yaptı.

Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen trekking usta fotoğrafçı Metin Ferah’ın kamerasına yansıyan fotoğraf kareleriyle ölümsüzleşti. Ferah yürüyüşü başından sonuna kare kare görüntüledi.