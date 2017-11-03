Karspor Highway’de kapılarını açıyor!

‘’Herkes doğaya, herkes spora’’ sloganıyla yola koyularak 33 yılı aşkın süredir Türkiye genelinde sayısız mağazası ile hizmet veren Karspor, HighWay Outlet’te kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Haber: Bulut Altundal

Modern hayatı şekillendiren, spor alanında liderliği üstlenerek uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmayı amaçlayan Karspor, yeni mağazasını 3 Kasım Cuma günü HighWay’de açıyor. Türkiye genelinde 33 yıldır hizmet sunan ve ‘’Herkes doğaya, herkes spora’’ sloganıyla hareket eden Karspor, üretimini ve distribütörlüğünü yapmış olduğu; 2AS, Colle, Panthzer, Salewa, Dynafit ve Uvex gibi dev markalarla kayak, snowboard, dağcılık, kamp ve seyahat, tırmanma, yüzme, koşu, sokak sporları ve outdoor malzemelerinin satışını gerçekleştirerek sporseverlere destek sunuyor.