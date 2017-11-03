 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 112.885
  • Altın 156,961
  • Dolar 3,8252
  • Euro 4,4552
  • Bolu 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C

Karspor Highway’de kapılarını açıyor!

»
Karspor Highway’de kapılarını açıyor!
‘’Herkes doğaya, herkes spora’’ sloganıyla yola koyularak 33 yılı aşkın süredir Türkiye genelinde sayısız mağazası ile hizmet veren Karspor, HighWay Outlet’te kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Haber: Bulut Altundal

Modern hayatı şekillendiren, spor alanında liderliği üstlenerek uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmayı amaçlayan Karspor, yeni mağazasını 3 Kasım Cuma günü HighWay’de açıyor. Türkiye genelinde 33 yıldır hizmet sunan ve ‘’Herkes doğaya, herkes spora’’ sloganıyla hareket eden Karspor, üretimini ve distribütörlüğünü yapmış olduğu; 2AS, Colle, Panthzer, Salewa, Dynafit ve Uvex gibi dev markalarla kayak, snowboard, dağcılık, kamp ve seyahat, tırmanma, yüzme, koşu, sokak sporları ve outdoor malzemelerinin satışını gerçekleştirerek sporseverlere destek sunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaralı geyiğin imdadına vatandaş yetişti03 Kasım 2017 Cuma 10:07
  • Çalışanlara teşekkür yemeği03 Kasım 2017 Cuma 09:58
  • Ulusumuzun başı sağ olsun03 Kasım 2017 Cuma 09:43
  • Soyguncular 2 saat süren kovalamaca sonrası yakalandı03 Kasım 2017 Cuma 09:10
  • Saka Su Bolu Bayisini arıyor03 Kasım 2017 Cuma 08:53
  • En Büyük Cumhuriyet coşkusu Mengen’de yaşandı03 Kasım 2017 Cuma 06:36
  • BURADAN GEÇMEK YASAK!03 Kasım 2017 Cuma 00:47
  • Başkandan taraftara çağrı03 Kasım 2017 Cuma 00:20
  • Mengen'e özel kooperatif03 Kasım 2017 Cuma 00:16
  • Dirisi ayrı ölüsü ayrı faydalı03 Kasım 2017 Cuma 00:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim