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Karsu İnönü’yü andı

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Karsu İnönü’yü andı
CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu İsmet İnönü’nün 43. Ölüm yıl dönümü ile ilgili yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Karsu kendisini sevgi ve minnetle andığını belirtti.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kazım Karsu İsmet İnönü’nün 43. Ölüm yıl dönümü ile ilgili bulunduğu basın açıklamasında kendisine çok şey borçlu olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı “Bugün Türkiye siyasi tarihinde pek çok başarıya imza atmış olan İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü. Milli mücadelenin önemli aktörü, hem asker hem devlet adamı İsmet İnönü'ye çok şey borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ortaya çıkaran, bağımsızlığımızın belgeleri Mudanya Mütarekeleri, Lozanlar imzalandıysa İsmet İnönü'nün azmi ve yeteneği sayesindedir. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca kayıp verirken Türk askerinin burnunun kanamasına izin vermeyen isim yine İsmet İnönü'dür. Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Türkiye'ye kattığı tüm değerlere ve mücadelesine saygımız sonsuzdur. Bıraktıkları devrimlerin izcisi, Cumhuriyetimizin yılmaz bekçisiyiz”

Karsu açıklamanın sonunda kendisini sevgi ve minnet ile andıklarını belirterek “Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı, gönül verdiğimiz asırlık çınarımızın ikinci genel başkanı İsmet İnönü'yü ölümünün 43. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyorum” dedi.

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