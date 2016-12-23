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Karsu’dan Atatürk heykeli açıklaması

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Karsu’dan Atatürk heykeli açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı H.Kazım Karsu yaptığı basın açıklaması ile Asteğmen Kubilay’ın şehit edilişi ve Rize’de Atatürk heykelinin kaldırılışı ile ilgili konulara değindiği açıklamasında;

 

Kubilayımızın katlinin 80. yılı acısını bir kez daha yaşarken; Rize’de 15 Temmuz Şehitleri anısına Anıt yapacağız diye  Atatürk heykelini taşıdılar. Hem de nasıl? Sökülüşü kaldırılışı taşınışı yüreğimizi bir kez daha en şiddetli biçimde acıttı. Bu durumun "yeni yere" taşınması şeklinde algılanması mümkün değildir. Bunu düşünenler, yapanlar, seyirci kalanlar hiç bir zaman unutulmayacaktır. Daha evvel de çay bardağı heykeli yapmaya kalkışmışlardı. Haberi duyunca dedim ki "baba çocuklarına bir bağ bağışlamış, çocuklar ona bir salkım üzüm verememiş" Bu düpedüz nankörlüktür. Bu ülkenin kurucusuna ihanettir. Nerden bakılırsa bakılsın vatana ihanettir. Asıl amaçları Atatürk'ün adını, hatırasını, ilkelerini bu halkın zihninden silmek... Buna kimin gücü yetebilir? Bu ülkede Atatürk devrimlerine gönül vermiş, onun yolundan giden, aydın milyonlarca evladı var. Sanıyorlar mı ki bu milyonlar sinecek? Sanıyorlar mı sessiz kalacak, bu faşizme boyun eğecek? Yanılıyorlar.

Bir diğer konu da bizim neden her yere şehitlerin adını verdiğimiz. Neden bu kadar şehidimiz var? Bu insanlar ölmese geri dönüp sevdiklerine sarılabilse, onlarla birlikte yaşayabilse daha güzel değil mi? Sokağa, parka ismini verince borcumuz bitiyor mu? Terörle mücadeleyi bitirmiş, ülke sorunlarını çözmüş gibi heykelleri kaldırmaya uğraşıyorlar. Dün IŞİD infaz görüntüleri yayınladı. Türk askerlerini katlettiğini duyurdu. Bunun sorumlusu olarak da Türk hükümetini gösterdi. Bir yıldan fazla zamandır IŞİD'in elinde esir bulunan Sefer Taş'a dün ne oldu? Yanarak öldü. Hükümetimiz nerede? Bizim çocuklarımız Suriye'de ne yapıyor?Bu soruların cevabını alacağız.Güneydoğumuzda sanki sınır hiç yok yol geçen hanı, ortalık yangın yeri, evlatlarımız birer birer şehit oluyor, ocaklarımıza ateşler düşüyor ama ülkemde açılışlar, şaşalı törenler hız kesmeden umursamadan sürüyor sürdürülüyor. Halka hesap verecekler. Heykelinden korktukları yüce Atatürk'e yapılan saygısızlığın da, askerlerimizin de hesabını verecekler.

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