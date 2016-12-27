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Kart sahipleri bu haberi mutlaka okuyun

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Kart sahipleri bu haberi mutlaka okuyun
2017’ye sayılı günler kala Bolu Tüketici Hakları Derneği yetkilileri vatandaşlara bir hatırlatma da bulunarak; “Kartlarda biriken indirim ve puanları mutlaka kullanın” uyarısını yaptı.

Alış veriş mağazaları ve AVM’lerin, müşterilerine indirimler ve puanlar kazandıran kartlarının her vatandaşın cüzdanında bulunduğunu ifade eden Bolu Tüketici Hakları Derneği yetkilileri, bu kartlarda biriken puanların yeni yılda silineceğini hatırlatarak; vatandaşların puanları geç kalmadan kullanması gerektiğinin altını çizdi.

 

KARTLARDAKİ HEDİYE PUANLAR İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

 

Yetkililer, yıl içinde yapılan alışverişlerle kartta biriken puanların yılın son gününde yani 31 Aralık tarihinde silineceğini söyledi. Bazı mağazaların kart sahiplerini kart puanlarını harcama konusunda uyardığını da ifade eden Dernek yöneticileri, bazı firmaların ise kazanılan puanları unutturma çabasında olduğuna işaret etti.

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