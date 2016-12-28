  • BIST 77.369
  • Altın 129,585
  • Dolar 3,5386
  • Euro 3,6857
  • Bolu 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C

Kartalkaya yılbaşına hazır

»
Kartalkaya yılbaşına hazır
Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya, yeni yıla karlar içinde girmek isteyen gelen tatilciler için hazırlıklarını tamamladı.

foto-galeri-854.jpg

Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan ve kış sezonunda Türkiye’nin gözde merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ne tatilciler akın etmeye başladı.  Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezindeki otellerin doluluk oranları yılbaşı öncesinde yüzde 95’e ulaştı. Yılbaşına Kartalkaya’da girmek için gelen tatilciler, kar yağışından memnun olduklarını belirterek, “Pistler çok güzel. Çocuklar için özellikle bir cennet. Çocuklar kaymayı öğrendiler. Ulaşım açısından hiçbir sorun yaşamadık, yollar da gayet iyiydi” şeklinde konuştular.

Grand Kartal Otelleri Genel Koordinatörü Emir Aras ise, “Şu an otellerde doluluk oranı yüzde 95 civarında. Yılbaşının Cumartesi gününe gelmesi tatilcilerini gelmesini biraz zorladı. Herkes izin alamıyor Cumartesi günü. Yılbaşında dışarıda çok büyük bir havai fişek, ışık ve DJ gösterisi olacak. Otel içinde ise canlı müzik yapılacak. Kartalkaya’da yılbaşı geçirmenin bedeli Cuma günü giriş ve Pazar günü çıkış yapmak koşuluyla tek kişi için günlük 600 lira olacak” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkanlardan güzel bir imza28 Aralık 2016 Çarşamba 12:08
  • ŞAH DAMARINA STENT OPERASYONU28 Aralık 2016 Çarşamba 11:48
  • Özcan; “Bolu adına üzülüyorum”28 Aralık 2016 Çarşamba 11:30
  • Hindi, kaz, tavuk ne varsa çaldılar28 Aralık 2016 Çarşamba 11:00
  • Gözyaşları içinde oğlunun katilinin yakalanmasını istedi28 Aralık 2016 Çarşamba 10:40
  • FETÖ şüphelisi 11 avukat adliyeye sevk edildi28 Aralık 2016 Çarşamba 09:27
  • Eleman İlanı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:10
  • Koca tutuklandı eşi serbest bırakıldı28 Aralık 2016 Çarşamba 08:52
  • KAZA YAPAN İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ27 Aralık 2016 Salı 15:03
  • Üniversiteli Asena’lar tek yumruk27 Aralık 2016 Salı 14:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim