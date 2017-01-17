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KASAYI DOLDURDULAR

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KASAYI DOLDURDULAR
Boluspor`a maddi açıdan iki müjdeli haberler üst üste geldi

Haber: Adem ÇELEN

Kırmızı beyazlılar dün resmi olarak Sivasspor ile Emre Kılınç konusunda anlaşırken kasasına 900 Bin TL koyacak. Bu anlaşmanın üzerinden dakikalar geçmesinin ardından bir müjdeli haberde Aleksander Prijovic`ten geldi. Boluspor`a geldikten sonra attığı gollerle taraftarında sevgilisi olan ve daah sonrasında Polonya`nın yolunu tutan İsviçreli oyuncu özellikle Şampiyonlar Ligi`nde gösterdiği performans ile Çin ve Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Prijovic`e Çin`den birkaç takımın ve Yunanistan`ın Paok FC takımı transferde ısrar ederken golcü oyuncu tercihini Paok FC den tarafa kullandı. Yunan ekibi Legia Varşova takımına bu transferden dolayı 2.2 Milyon Euro transfer bedeli ödeyeği öğrenildi.

Prijovic transferinde Boluspor anlaşma gereği %15 pay alması nedeni ile kasasına yaklaşık 1.2 Milyon TL daha koyması bekleniyor. Yunan temsilcisi Paok FC takımının bu parayı Garry Rodrigues`in Galatasaray`a transferinden dolayı sarı kırmızılı ekipten gelecek 3.5 Milyon Euro`dan karşılaması bekleniyor.

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