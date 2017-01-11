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Kayak il seçmeleri, Gerede’de yapıldı

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Kayak il seçmeleri, Gerede’de yapıldı
Okul sporları kayaklı koşu yarışmaları il seçmeleri, Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde 09 ve 10 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi

Haber: Uğur BALABAN

Gerede Arkut Kayak Merkezi’nde 09 ve 10 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan okul sporları kayaklı koşu yarışmalarında öğrenciler kıyasıya yarışarak mücadele verdiler. Her yaş kategorisinde yarışların düzenlendiği yarışmada birinci olan sporcular 24 ve 25 Şubat 2017 tarihlerinde Arkut Kayak Merkezi’nde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda ilimiz Bolu’yu temsil ederek ilçemizin gurur tablosunu oluşturacaklar.

Gerede Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Arkut Eğitim Merkezi’nin uzun emekler ile yetiştirdikleri sporcular Şubat ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda ilimiz Bolu’yu başarı ile temsil etmeye hak kazandılar. 

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