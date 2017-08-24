Kaymakam birliği topladı

Köylere Hizmet Götürme Birliği aylık encümen toplantısı Kaymakam Efecan ŞAHİN'in başkanlığında yapıldı.

HABER: ERDAL TANRIVERDİ

Toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet UZUN ve Vedat ÖZKAN, Ferüz Köyü Muhtarı Ahmet ÇAKIR, Uzunçam Köyü Muhtarı Orhan İLHAN, Yazı İşleri Müdürü Durmuş BAHŞİ, İlçe Özel İdare Müdürü Metin ATALAY ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatih BAŞARAN katıldı. Toplantıda Köylerimizde yapılacak olan hizmetlerin planlamaları ile İl Özel İdaresinden ilçemize ayrılan ödeneklerin dağılımı ile ilgili güncel konular görüşülüp karara bağlandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayrıca ; Efecan ŞAHİN’in Başkanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı program toplantısı makam odasında gerçekleştirildi. Toplantıda 30 Ağustos Zafer Bayramında yapılacak olan etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Kaymakamımız Sayın Efecan ŞAHİN, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İNEGÖL, İlçe Emniyet Müdür Vekili Burhan BARAN, İlçe Jandarma Komutanı Onur Musa BAŞAL, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Seyit KÖKSAL, İlçe Yazı İşleri Müdürü Durmuş BAHŞİ, Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut KARTALOĞLU katıldı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI.

Mudurnu’da hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri Mudurnu Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıyla biraraya geldi.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İstişare Toplantısı’na Kaymakamımız Sayın Efecan ŞAHİN, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İNEGÖL, ilçede hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mudurnu’da yapılan ve yıl içerisinde yapılacak olan çalışmalar hakkında istişare yapılan toplantıda kurum ve kuruluş amirleri tek tek söz alarak brifing verdi ve koordinasyon gereken konular değerlendirildi.