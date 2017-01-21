Kazadan canını zor kurtardı

Kıbrıscık ilçesine bağlı Kılkara Köyü Muhtarı Mustafa Geylan, Kıbrıscık Kılkara köyü yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi.

Haber: Erol Değirmenci

Kaza sonrası yol dışına çıkarak ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan Geylan ölümden döndü. İlimizin Kıbrıscık İlçesine bağlı Kılkara Köyü Muhtarı Mustafa Geylan kontrolündeki 14 GH 413 plakalı aracı ile Kıbrıscık Kılkara Köyü yol ayrımında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buzlanmanın etkisi ile de kaymaya başlayan araç yolun kenarına devrilerek ters döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Geylan'ı ayakta tedavi etti. Muhtar Getlan'ın kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.