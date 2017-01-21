  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Bolu -6 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -8 °C

Kazadan canını zor kurtardı

»
Kazadan canını zor kurtardı
Kıbrıscık ilçesine bağlı Kılkara Köyü Muhtarı Mustafa Geylan, Kıbrıscık Kılkara köyü yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi.

Haber: Erol Değirmenci

Kaza sonrası yol dışına çıkarak ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan Geylan ölümden döndü. İlimizin Kıbrıscık İlçesine bağlı Kılkara Köyü Muhtarı Mustafa Geylan kontrolündeki 14 GH 413 plakalı aracı ile Kıbrıscık Kılkara Köyü yol ayrımında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buzlanmanın etkisi ile de kaymaya başlayan araç yolun kenarına devrilerek ters döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Geylan'ı ayakta tedavi etti. Muhtar Getlan'ın kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elinde büyüdü eliyle toprağa verdi20 Ocak 2017 Cuma 20:00
  • “Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar”20 Ocak 2017 Cuma 15:21
  • Özbağ'dan öğrencilere karne hediyesi20 Ocak 2017 Cuma 15:19
  • ESKİ KAYMAKAM GÖZALTINA ALINDI20 Ocak 2017 Cuma 13:46
  • Teröristlerin yeni yöntemi20 Ocak 2017 Cuma 13:25
  • İZZET BAYSAL VAKFI ALAN ELLE VEREN ELİ BULUŞTURUYOR20 Ocak 2017 Cuma 12:15
  • Fransa'daki Başkanlık'tan üstün olacak20 Ocak 2017 Cuma 12:12
  • Binlerce öğrenci karnelerini aldı20 Ocak 2017 Cuma 12:06
  • DOĞALGAZ PANİĞİ20 Ocak 2017 Cuma 11:34
  • Sinan Ay teşekkür etti20 Ocak 2017 Cuma 11:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim