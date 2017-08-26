Kazaların ardı arkası kesilmiyor

Haber: Erol DEĞİRMENCİ
Olay sabah saatlerinde ilimiz Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Seymen kontrolündeki 34 T 2196 plakalı TIR, Bolu Dağı Tüneli 4’üncü viyadük üzerinde Ali Yaman idaresindeki 50 FN 926 plakalı TIR’a çarptı.
Kaza sonucunda araçta mahsur kalan Seymen, itfaiye ekiplerinin TIR’ın kapısını keserek açmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan Seymen, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.