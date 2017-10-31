TFF 1.Ligin 10. Haftasından Çaykur Rizespor ile Boluspor karşılaştılar. Boluspor'un 1-0 kaybetti Çaykur Rizespor maçının ardından teknik direktörSait Karafırtınalar teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Haber: Erol Değirmenci

Karafırtınalar maçın ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi “Çok üzgünüz. Buraya çok farklı bir motivasyon ile gelmiştik. En kötü kaybetmemeyi düşündüğümüz bir maçtı. Ama kaybetmemek için oynamadık. Kazanmak için oynadık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün kaybettik ama yenilmedik. Sevindiğimiz kısım bu takımın neler yapabileceğini gördüm. Neler yapabileceklerini zaten biliyordum. O potansiyeli gördüm. Karşımızdaki rakip iyi bir takım. Burada gösterdiğimiz mücadele, oynadığımız oyun bana çok ümit verdi. Bu oyuncular bunu başaracak. Hedefimizden hiçbir şekilde şaşmış değiliz. Bunu yüksek sesle söylüyorum. Sezon sonunda inşallah bu takım ilk altının içinde olacak. Hakemleri çok fazla eleştirmek istemiyorum ama bugün iki tane aynı pozisyon var. Birine penaltı verildi, birine verilmedi. Sadece standartları yakalayıp, dikkatli olmalarını diliyorum. “