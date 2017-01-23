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Keçiören Gerede'ye acımadı: 3-2

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Keçiören Gerede'ye acımadı: 3-2
Türkiye Bölgesel Amatör Lig 11.Grup 15.hafta mücadelesinde Keçiören Bağlumspor'un konuğu olan Geredespor sahadan 3-2 mağlup ayrılarak kötü gidişi durduramadı.

Haber: Barış Güzeltürk

Bağlum Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Yusuf Ziya Gündüz, Ali Selim Müşteri, Muhammed Enes Eskici hakem triosu yönetti. Temsilcimiz maç öncesi son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş sadece 1 beraberlik alabilmişti. Karşılaşmanın 19.dakikasında ev sahibi ekip Doğacan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Keçiören Bağlumspor İbrahim Demir ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Geredespor ilk yarının son dakikasında Oğuzhan ile farkı 1'e indirdi. İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.  2.yarıda puan için bastıran Geredespor 55.dakikada Muhammet Ali ile skora dengeyi getirdi: 2-2.  Geredespor'un eşitlik golünden 2 dakika sonra ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Golü atan isim İsmail Cansın oldu. Kalan dakikalarda Geredespor'un beraberlik girişimleri yanıt vermeyince mücadele ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı. Ekibimiz 16.hafta mücadelesinde 29 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Zeytinburnu 1957 takımını konuk edecek.

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