Keneyi kendiniz çıkartmaya kalkmayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Fatma Sırmatel Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Doğada yaygın olarak bulunan kenelerin insan ve hayvan kanı emerek hayatlarını devam ettirdiklerini, birçok evcil hayvanda olduğu gibi doğada yaşayan kenelerle temas etmenin her zaman mümkün olduğunu belirten Sırmatel; “Kenelerle bulaşan bir çok bakteriyel, viral paraziter hastalıklar vardır. Özellikle ülkemizde halk arasında büyük paniğe yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateş bir virutik hastalıktır. Bu hastalıktan ölüm oranı ülkemizde %5 iken yıllar önce bu oranın %60 larda olduğu bilinir.

Değişen iklim şartları kuşların göçü kenelerle bulaşan hastalıkları daha sık gündeme taşımıştır.” dedi.

LYME HASTALIĞINI GÖZDEN KAÇIRMAYIN

“Son yıllarda tanı yöntemlerinin artması ve çok değişik klinik tablolar ile karşımıza çıkan Lyme hastalığına da değinen Sırmatel; “ Amerika’da Lyme kasabasında çocuklarda artrit tanısı ile gündeme gelmiş ve çağımızın Acil Enfeksiyon Hastalıkları grubuna dahil edilmiştir.

Ülkemizin özellikle batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde yaşayan kenelerin türü bu hastalığın etkeni olan Borrelia Bugdorferrii mikrobunu taşımaktadır. Bu hastalık kene ısırmasından 2-30 gün sonra dörtte bir kişide cilt döküntüsü ile başlayan daha sonra kalbi, eklemleri, sinir sistemini hücrelerini tutan yıllar sonra psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklarla karşımıza çıkan ciddi bir zoonotik hastalıktır. Her yıl ABD de 300.000 insan, Avrupa’da 50-75.000 insanda görülen Lyme hastalığı bölgemizde tanı konulamayan bazı nörolojik hastalıklarda tanımlanarak tedavileri yapılmıştır. Son zamanlarda MS, Alzheimer ve bir çok nörolojik hastalıklarla ilişkisi olan Lyme hastalığının erken tanısı ve tedavisi mümkündür. Nemf denilen kenelerin ısırması çoğu zaman gözden kaçan bir durum olup Lyme hastalığının 300 den fazla şikayetin temelinde yatan ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekmek isteriz.” Dedi.

BAŞ VE KAS AĞRISINA DİKKAT!

“Keneler ile bulaşan birçok virüs insanlarda başlangıçta baş ağrısı, kas eklem ağrısı ve menenjit tablosuna neden olabilir. Dünyanın har tarafında görülen kenelerle bulaşan bu hastalıkların erken tanısı ve tedavisi mümkündür. Evcil hayvanlarda kene temizliği, ahırların ilaçlanması, piknik kamp yaptıktan sonra vücudunuzda kene saptadığınız zaman bir an önce hekiminizle görüşmeniz gelecek ruh ve beden sağlığınızı koruyabilir.” diyen Prof. Dr. Fatma Sırmatel “Toplumda farkındalık yaratmak ve korku olmadan korunarak bilinçli bir yaklaşım ile kenelerle bulaşan hastalıkları önlemenin mümkün olduğunu, bu konuda aşı çalışmaları yeterli seviyeye ulaşmamış olsa da toplumda farkındalık oluşturmanın enfeksiyon hastalıklarını önlemede en önemli kural olduğunu belirtti.