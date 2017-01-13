“KIBRIS İÇ SİYASET MALZEMESİ HALİNE GETİRİLMEMELİDİR”

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP’li Umut Oran, KKTC ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında Cenevre’de çok kritik bir aşamaya geçtiği anlaşılan görüşmelerle ilgili olarak Türk hükümetinin kamuoyunu bilgilendirmemesinin şüphe uyandırdığını bildirdi.

Haber: Gökhan Aksoy

Umut Oran, “Rum Kesimi ve garantör sıfatıyla Yunanistan, kendi tezlerini aralıksız olarak savunup AB üyeleri arasında ve tüm dünyada lobi faaliyetleri yürütürken AKP hükümetinin sessizliği şüphe uyandırmaktadır. Kıbrıs ile ilgili asla teslimiyetçi bir anlayış yürütülmemelidir ve yine Kıbrıs asla iç siyaset malzemesi haline getirilmemelidir” dedi.

ŞÜPHE UYANDIRIYOR

CHP’li Umut Oran konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki çözüm görüşmeleri aylardır devam etmesine ve bu hafta Cenevre’de çok kritik bir aşamaya gelmesine rağmen hem Kıbrıs Türklerinin hem de Türkiye kamuoyunun gelişmelere dair yeteri kadar bilgilendirilmemesi düşündürücü, bir o kadarda şüphe uyandırıcı hal almaktadır.

OLDU-BİTTİ Mİ YAPILACAK?

Geçmişte Annan Planı’nın kabul edilmesi için “kampanya” yürüten AKP’nin aylardır devam eden görüşmeleri hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmaması; Ege Denizinde Yunanistan’ın Türk ada ve kayalıklarını işgal etmesine dair iddialar karşısında sessiz kalmasıyla ve Türkiye’yi geren, kutuplaştıran ve bölen “başkanlık görüşmeleriyle” beraber düşünüldüğünde, yeni bir “oldu-bitti” ile karşı karşıya kalınabileceğini düşündürmektedir.

ASLA TESLİMİYETÇİ OLUNMAMALI

Rum Kesimi ve garantör sıfatıyla Yunanistan, kendi tezlerini aralıksız olarak savunup AB üyeleri arasında ve tüm dünyada lobi faaliyetleri yürütürken AKP hükümetinin sessizliği şüphe uyandırmaktadır. Kıbrıs ile ilgili asla teslimiyetçi bir anlayış yürütülmemelidir ve yine Kıbrıs asla iç siyaset malzemesi haline getirilmemelidir

KATLİAMLAR KIBRIS TÜRKÜNÜ HALA TEDİRGİN EDİYOR

Her iki olasılık da ülke çıkarlarıyla ve devlet gelenekleriyle bağdaşamaz Zira Kıbrıs Türklerinin garantör sıfatıyla Türkiye’den ama daha önemlisi “Anavatanları olan Türkiye’den” büyük beklentileri vardır. Ecevit önderliğinde gerçekleştirilen ve tamamen meşru olan Kıbrıs Barış Harekâtından önce adada yaşanan katliamlar, Kıbrıs Türkünü hala tedirgin etmektedir. Bu anlamda Türk Askeri’nin adadaki varlığının asla pazarlık konusu edilmemesi hayatidir. Aynı şekilde Türkiye’nin garantörlüğü de hiçbir şekilde tartışma konusu edilmemelidir. Zira Türk milletinin Kıbrıs’ta ikinci bir “katliamlar zincirine” tahammülü yoktur.

TÜRK MİLLETİNİN YAŞANANLARI BİLMEYE HAKKI VAR

Gelinen noktada AKP hükümetini devlet geleneğine uygun şekilde kamuoyunu bilgilendirmeye ve de Cenevre görüşmelerini asla iç siyaset malzemesi haline getirmemeye davet ediyorum. Türk milletinin yaşanan her şeyi bilmeye, Kıbrıs Türkünün de kendi vatanlarında huzur ve barış içinde yaşamaya hakları olduğuna dair inancımı tekrarlıyorum.