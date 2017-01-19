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KIBRISCIK’DA KIZAK ŞENLİĞİ

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KIBRISCIK’DA KIZAK ŞENLİĞİ
Kıbrıscık ilçesinde hareketliliği sağlamak, sosyal iletişimi geliştirmek ve bunu geleneksel hale getirmek üzere Mallar Yazlığı Göleti bölgesinde kızak ve kayma şenliği düzenledi.

Kayılacak alan, daha önceden belediye tarafından bu etkinlik için hazırlandı. Misafirlere Kıbrıscık Belediyesi tarafından sucuk ekmek ve çay ikram edildi. Etkinlik ile ilgili olarak duygu ve düşüncelerini ifade eden Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ, “Bu tür etkinlikler sosyalleşme ve eğlencenin yanında birlik ve beraberliğin artırılmasında, kardeşlik duygularımızın gelişmesinde de oldukça önemli. Güzel ve coşkulu bir havada geçen şenliğimizin uzun yıllar devam etmesi temenni ediyorum” dedi.

 

Ayrıca karın sadece olumlu yönlerinden faydalanmak istediklerini belirten ve belediyeye kar küreme makinesi aldıklarını belirten Başkan Dağ, “Kış şartlarının ağır geçtiği bölgemizde, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek, kaldırımlar ve kaldırım kenarlarını hızlı bir şekilde temizleyebilmek amacıyla kar küreme makinesi aldık. Karla mücadele çalışmalarımız bundan sonra daha rahat ve zahmetsiz şekilde yürütülebilecektir” diye konuştu. BMA

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