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Kıbrıscık'ta hedef liderlik

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Kıbrıscık'ta hedef liderlik
U-19 Ligi 7. Hafta mücadelesinde Kıbrıscıkspor ile Sebenspor karşı karşıya geldiler. Karaçayır’da oynanan mücadeleyi Kıbrıscıkspor Samet(2), Cahit ve Kayanın golleriyle 4-3 kazanarak liderlik takibini sürdürüyor

Haber: Gökhan Aksoy

Sebenspor U-19 takımı ilk 11: ** Yusuf Özer, **Emirhan Güçbilmez, ** Samet Bozkurt, **Samet Biçer, *** Emrecan Akçan, ** Hulusi Aminci, *** Emre Göder, ** Onur Korkmaz, **Serbest Mazlumoğlu, **Ömer Faruk Öztürk, ***Gürkan Hayrettin Doğangün

Kıbrıscıkspor U-19 takımı ilk 11: ** Umut Şeremet, ***Cahit Can Söğüt, **Enes Can Görgülü, **Tunahan Özdemir, ** Onur Aytar, ** İshak Akyıldız, **Samet Şay, ***Samet Güney, **Taner Keskin, **Doğukan Keskin, ** Ali Oğurlu

Goller: dk. 19 Gürkan Hayrettin Doğangün, dk. 29 Emre Göder, dk. 90 Emrecan Akçan(Sebenspor), dk 45 Samet Güney(pen), dk. 47 Samet Güney, dk. 59 Cahit Can Söğüt, dk. 90+ Serkan Kaya( Kıbrısçıkspor9

U-19 Ligi 7. Hafta mücadelesinde Kıbrıscıkspor ile Sebenspor karşı karşıya geldiler. Karaçayır’da oynanan mücadeleyi Kıbrıscıkspor Samet(2), Cahit ve Kayanın golleriyle 4-3 kazanarak liderlik takibini sürdürüyor.  Kıbrıscıkspor aldığı üç puan ile 15 puanla averaj eksiğiyle 2. sırada yer alıyor. Sebenspor ise 6 puanla 6.sıraya geriledi

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