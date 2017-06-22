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Kıbrıslı Atlet, Bolu’da rekora koştu

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Kıbrıslı Atlet, Bolu’da rekora koştu
Bolu’da başlayan Türkiye Gençler Atletizm Şampiyonası’nda Kıbrıslı sporcu Hüseyin Kofalı 400 metrede 49.66 saniyelik derecesiyle KKTC Gençler Rekoru’nu kırdı

Haber: Bulut Altundal 

Bolu’da gerçekleşen Türkiye Gençler Atletizm Şampiyonası, start alırken Kıbrıslı Hüseyin Kofalı 400 metrede KKTC gençler rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada, KKTC’yi Çilem Esenyel antrenörlüğünde Hüseyin Kofalı, Saffet Özmenek ve Buse Savaşkan temsil ediyor.

Karaçayır Atletizm Pisti’nde 150 kız ve 217 erkek olmak üzere toplam 367 sporcu katılımıyla başlayan yarışların ilk gününde Hüseyin Kofalı 400 metrede piste çıktı. 6 seri şeklinde koşulan 400 metre yarışında Kofalı, 49.66 saniyelik derecesiyle serisinde birinci olurken bu derecesiyle KKTC Gençler Rekoru’nu da kırdı.  Kofalı genel sıralamada Türkiye altıncısı oldu..

KKTC Buse’den madalya bekliyor

KKTC takımının bir diğer madalya umudu olan Buse Savaşkan’da piste çıkacak. Yüksek atlama branşının en önemli favorileri arasında gösterilen Buse, ilk ikiye girerek Türkiye Genç Milli Takımı ile 20 gün sonra Romanya’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’na katılma hakkı elde etmek için mücadele edecek.

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