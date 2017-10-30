Kilitli parke çalışmaları sürüyor

Asfalt, kaldırım ve tretuar çalışmalarına aralıksız sürdüren Gerede Belediyesi ekipleri kış aylarında zarar gören, zaman içersinde aşınan ve yıpranan kaldırımları elden geçirerek yeniliyor.

Haber: BMA

Gerede Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla yaptığı kilitli parke taşı çalışmaları Hıdırlık Sokak, Kadı Sokak, Bülbül Sokak, Mengen Yolu Sokak ve Hacı Sadık Sokak’ta devam ediyor. Çalışmaların tamamlandığı Bahçelievler Camii çevresine, Toki Blokları içerisinde yeni yapılan cami çevresine ve yüzme havuzu çevresine vatandaşlar için kamelyalar yerleştirildi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar devam eden çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaptığımız incelemeler sonrasında tespit etmiş olduğumuz yol ve kaldırımlarımızı, yapımı yeni tamamlanan hizmet binalarının çevre düzenleme çalışmalarını yapıyoruz, tamirat yapmamız gereken yerleri yapıyoruz. Kış mevsine girmeden tedbirlerimizi alıyoruz” ifadelerini kullandı.