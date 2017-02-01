Kimler geldi kimler geçti?

Futbolda ara transfer dönemi önceki gün sona erdi. TFF 1. Lig'de yer alan kulüpler, ara transfer döneminde de boş durmadı.

Haber: Barış Güzeltürk

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren, play-off hakkı elde etmeye çalışan ve küme düşmeme uğraşı veren takımların çoğu, eksiklerini gidermek için yoğun çaba harcadı. Boluspor ara transferde 10 isimle yollarını ayırırken 9 isim aldı.

Gelenler-Gidenler

Boluspor'da ara transferde Kemal Tokak Emre Kılınç, Efe Halil Özarslan, Özgür Özkaya, Ozan Karabacak, Emrullah Yıldırım, Cumali Bişi, Berat Tosun, Murat Yıldırım, Tunahan Çiçek ve İsmail Yıldırım ile yollar ayrıldı. Bu isimlerden Tunahan ve İsmail kendilerine kulüp bulamadığı için alt yapı ile idmanlara çıkmaya devam edecek. Kırmızı-beyazlı takımın kadrosuna Antalyaspor’dan Kadir Bekmezci, Giresunspor’dan Guido Koçer, Sivasspor’dan Musa Sinan Yılmazer, Heerenveen takımından Mitchell te Vrede, Şanlıurfaspor’dan Ramazan Sal, Akhisar Belediye Abdulkadir Özdemir, Heart of Midlothian’dan Alim Öztürk ve Odds BK takımından Chukwuma Akabueze’yi renklerine bağladı.

Amatörde transfer devam ediyor

Amatör Futbol 2. Tescil ve Transfer dönemi 02 Ocak - 17 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacak.