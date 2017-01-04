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Kış ortasında yangın paniği

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Kış ortasında yangın paniği
Bolu merkeze bağlı Ağaççılar Köyü’nde meydana gelen yangında bir ahşap bina kül oldu. Kış ortasında çıkan bu yangın büyük paniğe neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre dün öğlen saatlerinde Merkez Ağaçcılar Köyü'nde İlhan Gören’e ait ahşap binada sebebi belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevler içerisindeki ahşap binayı söndürdü.

 

Bir anda alevlerin 4 kişinin yaşadığı eve sıçraması ise kısa sürede önlendi. Kış ortasında meydana gelen ve büyük paniğe neden olan yangın sonrası soğuma çalışmaları yapılırken ahşap binanın sahibi ile ailesi itfaiyeciler tarafından teselli edildi.

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