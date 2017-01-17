Kökez çeşmelerinde kesinti!

Bolu Belediyesi tarafından Kökez hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmalarından dolayı 17.01.2017 – 26.01.2017 tarihleri arasında çeşmelere Güney ve Kuzey olmak üzere birer gün ara ile su verilebilecek.

HABER: Aysun BEYKOZ Bolu Belediyesi Kökez hatlarında gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kökez çeşmelerinden Güney ve Kuzey bölgelerde birer gün arayla su verilebileceğini duyurdu. Bakım onarım çalışmaları sırasında 26.01.2017 tarihine kadar su verilebilecek Kökez çeşmelerinin bölge ve tarihleri ise aşağıda bulunan listedeki gibidir: 17.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE 18.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE 19.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE 20.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE 21.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE 22.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE 23.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE 24.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE 25.01.2017 - D-100 KUZEY BÖLGE 26.01.2017 - D-100 GÜNEY BÖLGE