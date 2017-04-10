KOM sahte içkiye dur dedi

Bolu’da son günlerde yakalanan kaçak içkilerin kaynağının Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bir büfenin deposu olduğunu tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonda binlerce şişe kaçak içki ele geçirdi.

HABER:Erol Değirmenci

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da son günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin arka arkaya yakaladığı kaçak içkilerin kaynağının bulunması için çalışma başlatıldı. KOM ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonrasında Bolu’ya satılmak üzere getirilen kaçak ve sahte içkilerin Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan bir büfe deposundan temin edildiği öğrenildi.

Bolu ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri Kaynaşlı’da bulunan depoya yaptıkları ortak operasyonda 6 bin 150 şişe kaçak ve sahte içki, 700 paket kaçak sigara, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ve cinsel içerikli hap ele geçirdi.

Operasyonda büfenin sahibi Y.D. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.