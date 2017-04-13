  • BIST 90.952
  • Altın 150,973
  • Dolar 3,6610
  • Euro 3,8816
  • Bolu 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C

Komandolara evlilik eğitimi

»
Komandolara evlilik eğitimi
Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Bolu Komando Tugay Komutanlığı Personelline aile eğitimi programı kapsamında bir dizi eğitim verildi.

Haber; Erol DEĞİRMENCİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor. İl Müdür Yardımcısı Özgür Uğurlu, Psikolog Pınar Bardakçı ve Sosyolog Ayşe Yücel tarafından Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklere “evlilik öncesi bilgilendirme ve evlilik hukuku konularında eğitimler verildi. Eğitimlere tugayda askerlik görevinde bulunan Mehmetçikler, subay ast subaylar ve sivil personel katıldı. Eğitim sonunda açıklama yapan Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Özgür Uğurlu, “Aile Eğitimi Programı kapsamında verilen eğitimlere katılımlarından dolayı tüm Mehmetçiklere ve bu fırsatı bizlere veren Tugay Komutanımız Kurmay Albay Muammer Alper’e Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizatörlüğünde devam eden kurum eğitimlerinin süreceği belirtilirken, eğitim almak isteyen özel kurum ve kuruluşlarında il müdürlüğü ile irtibata geçebileceği bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamlıdere Barajını Gerede suyu dolduracak12 Nisan 2017 Çarşamba 12:56
  • SEDAŞ’ın iletişimde yeni ortağı İz İletişim12 Nisan 2017 Çarşamba 12:05
  • Köy muhtarının yaptığına bak12 Nisan 2017 Çarşamba 11:54
  • Bolu’da ödüle layık öğretmen yok mu?12 Nisan 2017 Çarşamba 11:10
  • İSTİHDAM GEZİLERİ DEVAM ETTİ12 Nisan 2017 Çarşamba 10:24
  • “Otizmin farkındayız, onların yanındayız”12 Nisan 2017 Çarşamba 10:23
  • Ercoşkun, "BAŞIMIZI HİÇBİR ZAMAN ÖNE EĞMEYİZ"12 Nisan 2017 Çarşamba 10:19
  • Ercoşkun: "Yenilik ve değişime tabi ki Evet"12 Nisan 2017 Çarşamba 10:13
  • Erdoğan, Geredelilere sürpriz yaptı12 Nisan 2017 Çarşamba 10:07
  • Referandum değerlendirmesi12 Nisan 2017 Çarşamba 09:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim