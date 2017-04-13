Komandolara evlilik eğitimi

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Bolu Komando Tugay Komutanlığı Personelline aile eğitimi programı kapsamında bir dizi eğitim verildi.

Haber; Erol DEĞİRMENCİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor. İl Müdür Yardımcısı Özgür Uğurlu, Psikolog Pınar Bardakçı ve Sosyolog Ayşe Yücel tarafından Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklere “evlilik öncesi bilgilendirme ve evlilik hukuku konularında eğitimler verildi. Eğitimlere tugayda askerlik görevinde bulunan Mehmetçikler, subay ast subaylar ve sivil personel katıldı. Eğitim sonunda açıklama yapan Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Özgür Uğurlu, “Aile Eğitimi Programı kapsamında verilen eğitimlere katılımlarından dolayı tüm Mehmetçiklere ve bu fırsatı bizlere veren Tugay Komutanımız Kurmay Albay Muammer Alper’e Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizatörlüğünde devam eden kurum eğitimlerinin süreceği belirtilirken, eğitim almak isteyen özel kurum ve kuruluşlarında il müdürlüğü ile irtibata geçebileceği bildirildi.