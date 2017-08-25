Kongre heyecanı hafta sonu başlıyor

Bolu AK Parti İl Teşkilatında 6. Olağan Kongre süreci bu hafta sonu 3 ilçede yapılacak kongrelerle başlıyor.

Haber: BMA

Bolu AK Parti İl Teşkilatı’nda kongre heyecanı hafta sonu 3 ilçede yapılacak kongreler ile başlıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Teşkilatları olarak Genel Merkezin belirlediği seçim takvimi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda ilk ilçe kongresinin 26 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'da Yeniçağa'da yapılacağını, aynı gün saat 14.00'de de Dörtdivan kongresinin gerçekleştirileceğini belirten Doğanay, 27 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da yapılacak Kıbrıscık kongresiyle sürecin devem edeceğini söyledi. Daha sonra ise 16 Eylül tarihinde Gerede, 17 Eylül tarihinde de Göynük kongrelerinin yapılacağını ifade eden Nurettin Doğanay, diğer ilçe kongre tarihlerinin ise Genel merkez tarafından belirlendikten sonra açıklayacaklarını belirtti.

Hafta sonu yapılacak kongreleri AK Parti'de bayram olarak gördüklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Diğer bazı siyasi partilerde kongrelerde kavgalar görebilirsiniz ama bir dava kardeşliği olan AK Parti’de kongreler; bir bayram, bir düğün olarak görülür. Yeniçağa'da, Dörtdivan'da ve Kıbrıscık'ta bayram tadında gerçekleştireceğimiz kongrelerimizde yol arkadaşlarımızla ve hemşerilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Tüm partililerimizi ve halkımızı kongrelerimize davet ediyorum" dedi.