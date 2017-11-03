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Konserler iptal edildi

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Konserler iptal edildi
Geçtiğimiz gün Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik güçlerimiz nedeniyle ilimizde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri düzenleyecekleri konser etkinliklerini iptal ettiler.

Haber: Erol Değirmenci

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Ortaklar Bölgesinde geçtiğimiz gün, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman askerimiz ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman askerimiz de yaralanmıştı.  Ülkemizi yasa boğan olay sonrasında ilimizde faaliyet gösteren Highway Outlet AVM ve 14 Burda AVM, düzenleyecekleri konserleri iptal ederek büyük bir hassasiyet gösterdiler. 5 Kasım Pazar günü Highway’de gerçekleştirilecek olan Aleyna Tilki & Emrah Karaduman konseri, 14 Burda’da gerçekleştirilecek olan Mehmet Erdem konseri yaşanan terör olayı sonrası alınan kararlar ile iptal edildi.

 

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