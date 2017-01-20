Konuşamayan taraftara küfür cezası!

Tribün kapama cezasını suçlu-suçsuz ayrıtetmeksizin veren PFDK; işitme engelli, konuşamayan bir taraftara çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle ceza verdi.

Boluspor maçına giremeyecek

Sivasspor’un, iki hafta önce Adana Demirspor’la oynadığı maçın ardından PFDK, Maraton Alt D Blok, Maraton Üst D Blok ve Güney alt D Blok’a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar vermişti. O gün tribünde yer alan 44 yaşındaki işitme engelli İlhan Biçer, Boluspor maçına giremeyeceğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Hayata koyulduğu günlerde bireysel tespitle küfrün önüne geçileceği vaadedilen Passolig sisteminin konuşamayan engelli bir vatandaşı bile ayırt edememesi skandal olarak nitelendirildi.

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